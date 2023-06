Detektiv erwischt Ladendieb in Einkaufszentrum

In Donauwörth will ein junger Mann diverse Waren durch den Kassenbereich schmuggeln. Doch der 23-Jährige fliegt auf.

In einem Einkaufszentrum am Neurieder Weg in Donauwörth hat am Montag ein junger Mann versucht, diverse Waren zu stehlen. Nach Angaben der Polizei nahm der 23-Jährige gegen 16.15 Uhr einige Artikel mit, die einen Gesamtwert von etwa 95 Euro hatten. Unter anderem wollte der Ladendieb Spiele für Spielkonsolen aus dem Gebäude schmuggeln.

Jedoch beobachtete dies ein Detektiv. Als der Verdächtige den Kassenbereich verlassen hatte, ohne zu bezahlen, stellte der Ladendetektiv den Mann und verständigte die Polizei. Als Folge ergibt sich eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten. (AZ)