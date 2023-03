Deutsche aus Russland: Ausstellung im Landratsamt Donau-Ries ab 9. März

Die Geschichte deutscher Spätaussiedler aus der Sowjetunion ist Thema einer neuen Ausstellung im Landratsamt in Donauwörth. Sie vermittelt Hintergründe.

Die Ausstellung „Deutsche aus Russland. Geschichte und Gegenwart“ wird ab Donnerstag, 9. März, im Landratsamt zu sehen sein. Sie informiert über die deutschen Spätaussiedler aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion und deren Geschichte. Sie wurde von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (LmDR) mit Sitz in Stuttgart konzipiert und mit Mitteln des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI Berlin) realisiert.

Eröffnet wird die Ausstellung durch Landrat Stefan Rößle um 16.30 Uhr. Der Projektleiter der Ausstellung, Jakob Fischer, wird in die Ausstellung einführen. Es besteht die Möglichkeit, auf einer Großleinwand Kurzfilme über die Geschichte und Integration der Deutschen aus Russland zu sehen. Projektleiter Fischer informiert mit interessanten Dokumentationen über die Geschichte der Russlanddeutschen, von glücklichem Ankommen, von neuen Wurzeln, neuer Heimat und verständnisvollem Miteinander.

Zarin Katharina die Große löste die Auswanderungswelle von Deutschen nach Russland aus

Ausgelöst worden war die große Welle der Auswanderung von Deutschen nach Russland am 22. Juli 1763 durch ein Manifest der deutschstämmigen Zarin Katharina der Großen. Die eingewanderten Deutschen sollten mehrheitlich den Beruf eines Ackerbauers ausüben und die endlosen Steppen der Kirgisen und Tataren für den Weizenanbau nutzen. Die Mehrheit kam aus Deutschland, wo nach dem Siebenjährigen Krieg (1756 - 1763) große Not und Armut herrschte. Katharina II. versprach den deutschen Einwanderern Privilegien, wie eine eigenständige deutsche Verwaltung, Glaubensfreiheit, Befreiung vom Wehrdienst, Steuerbefreiung und bis zu 30 Hektar Land für jede Familie.

So entstanden in der Zeit von 1764 bis 1862 viele deutsche Siedlungen an der Wolga, im Raum St. Petersburg, in der Ukraine, in Wolhynien, auf der Krim, im Kaukasus, im Baltikum und in Bessarabien (heute: Moldawien und Ukraine). Die Folgen zweier blutiger Weltkriege und die daraus resultierenden Konflikte mit Deutschland trafen die Nachfahren der deutschen Auswanderer in der späteren Sowjetunion hart. Es kam zu Pogromen und Deportationen, Enteignungen, Repressalien und dem Verbot der deutschen Sprache.

Rückkehr in das Land der Ahnen – nach Deutschland

So ist es kein Wunder, dass in der Folge viele Deutsche die Russische Föderation sowie die Nachfolgestaaten der ehemaligen UdSSR verlassen haben und ins Land ihrer Ahnen zurückgekehrt sind. Die Mehrheit der Russlanddeutschen ist inzwischen gut integriert und steht für ein Beispiel der gelungenen Wiedereingliederung in Deutschland. Durch die gezeigten Informationen soll die Ausstellung auch zum Abbau von Vorurteilen und zur Verbesserung der Akzeptanz russlanddeutscher Spätaussiedler in der deutschen Gesellschaft beitragen. (AZ)

Info: Die Ausstellung ist vom 9. bis 27. März im Landratsamt Donau-Ries in Donauwörth während der allgemeinen Öffnungszeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie Schulklassen und Gruppen sind eingeladen.