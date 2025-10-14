Deutsche Meisterschaft im Handwerk, Leistungswettbewerb der Beton- und Stahlbetonbauer

Sägen, messen, schalen,– und das alles millimetergenau: Beim Wettbewerb der Beton- und Stahlbetonbauer ging es in der Ausbildungsstätte in Nördlingen heiß her. Hier trafen junge Talente aus ganz Bayern aufeinander, um zu zeigen, was in ihnen steckt–und das im wahrsten Sinne des Wortes mit Beton und Stahl. Am Ende stand die Bayernauswahl für die Deutsche Meisterschaft fest: Gold: Jakob Distler (Ebermannstadt) Silber:Tim Arnold (Gößweinstein) Bronze:Vincent Hecht (Wasserlosen) Doch nicht nur die ersten Drei sorgten für Begeisterung. Schon die Teilnahme war ein Zeichen für enormes handwerkliches Können, betont Josef Leberle, Bundestrainer und Verantwortlicher für die Bayernebene: „Wer sich hier misst, zeigt Leidenschaft und echtes Talent.“ Die Aufgabe hatte es in sich: Eine Fertigteilschalung mit verschiedenen Einbauteilen, Rück- und Vorsprüngen war zu konstruieren. Mit Rahmenschalung, Brettern, Kanthölzern und Schalungsträgern wurde unter Hochdruck eine komplexe Form geschaffen-inklusive Pyramidenstumpfaussparungen, schrägen Ecken und präzisen Abstellungen. Eine beachtliche Leistung und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen! Auch erfreulich: Auch eine junge Frau stellte sich der Herausforderung – und zeigte eindrucksvoll, dass dieser Beruf längst keine reine Männersache mehr ist. Beton- und Stahlbetonbau ist auch für Mädchen und Frauen attraktiv, denn hier zählen handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und Teamgeist. Unterstützt wurden die Teilnehmenden von engagierten Ausbildern und Gästen wie Obermeister Wolfram Uhl und Geschäftsführer Christoph Schweyer,die motivierende Worte und viel Anerkennung mitbrachten. Den Startschuss gab Julian Kiesl, ehemaliger WorldSkills-Teilnehmer und Vizeeuropameister, der den Nachwuchs mit Tipps aus erster Hand begleitete. „Für mich sind alle Gewinner“, sagte Leberle am Ende. Und tatsächlich: Bei so viel Begeisterung und Kreativität war jeder Handgriff ein kleines Meisterstück - ein starkes Signal für die Zukunft des Bauhandwerks.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!