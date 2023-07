Die 50. Donauwörther Kulturtage lassen es krachen

Zum Jubiläum werden besondere Persönlichkeiten erwartet und echte Kaliber ihrer Genres. So wird Weltklasse-Geigenvirtuosin Veronika Eberle einmal wieder in ihrer Heimatstadt sein. Wer sonst noch kommt.

Ein halbes Jahrhundert Kulturtage - dieses besondere Jubiläum kann die Stadt Donauwörth heuer feiern. Zum 50. Mal findet im Herbst diese Reihe statt, die es versteht, eine breite Palette an Genres mit spannenden, interessanten Persönlichkeiten zu präsentieren.

Kabarett vom Feinsten gibt’s natürlich auch diesmal. Comedian Chris Boettcher sagt dem allgegenwärtigen Druck den Kampf an, unter dem die meisten im Alltag immer wieder stehen. „Immer dieser Druck!“ heißt sein Programm und eines ist sicher: Der Lachdruck an diesem Abend wird enorm. Außerdem kommt ein echtes Kabarett-Urgestein nach Donauwörth: Gerhard Polt & die Well-Brüder aus’m Biermoos stehen für beste bayerische Satire mit scharfen Texten und großartiger Musik – in bewährter Tradition der Biermösl Blosn mit Tuba, Quetschn und Alphorn. Auch Werner Meier gibt sich mit seinem Programm „Meiers Auslese“ die Ehre und Stephan Bauer stellt fest: „Ehepaare kommen in den Himmel – denn in der Hölle waren sie schon“.

In Zusammenarbeit mit Schloss Leitheim werden auch dort Konzerte stattfinden

Auch Klassik kommt im Jubiläumsjahr nicht zu kurz: Über 20 Jahre lang ist das a capella Quartett Viva Voce schon gemeinsam unterwegs und verzaubert, berührt und begeistert sein Publikum. Mal mit Augenzwinkern, mal romantisch, aber immer auf musikalisch höchstem Niveau. Erstklassige Kammermusik kommt vom Notos Quartett, das unter anderem ein Klavierquartett von Robert Schumann präsentiert. Die Musiker werden in Schloss Leitheim auftreten – eine Kooperation, über die sich nicht nur der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré ausgesprochen freut.

Ebenfalls mit an Bord der Donauwörther Kulturtage sind die Streicher Veronika Eberle, die gebürtig aus Donauwörth stammt, und Nils Mönkemeyer mit ihrem Programm „Zeichen + Botschaften“ oder die Stadtkapelle Donauwörth unter der Leitung von Stadtkapellmeister Josef Basting. Feierlich eröffnet werden die Kulturtage vom Projekt Reger 150, das Werke von Max Reger und Johannes Brahms aufführen wird. Neben drei weiteren international renommierten Musikern wird auch hier die Donauwörtherin Veronika Eberle an ihrer Violine begeistern.

Bekannte Autoren wie Tanja Kinkel und Axel Hacke konnten gewonnen werden

Lesungen, zum Beispiel von Bestseller-Autorin Tanja Kinkel oder Axel Hacke, eine Ausstellung, ein Vortrag und ein Kinderprogramm sind ebenfalls jeweils Highlights für sich.

Abgerundet werden die Jubiläums-Kulturtage von der Keller Steff BIG Band, einem musikalischen Hoigarta, einem Lesekonzert zum 80. Geburtstag von Jim Morrison unter dem Titel „Riders on the Storm“ und einer musikalischen Michael Ende-Lesung von Rainer Markus Wimmer. Die 50. Donauwörther Jubiläums-Kulturtage finden vom 1. bis 28. Oktober 2023 statt, das komplette Programm liegt an den üblichen Stellen in Donauwörth. Außerdem ist es online zu finden unter www.donauwoerth.de/kulturveranstaltungen. (AZ)

info: Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf per Mail an kartenvorverkauf@donauwoerth.de, übers Internet unter www.donauwoerth.de/kulturveranstaltungen oder direkt im Kulturbüro im Rathaus. Kartenverkaufszeiten des Kulturbüros: Montag und Dienstag 8 bis 13 Uhr Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr.