Donauwörth

Die Atomkraft geht, der Protest in Donauwörth aber bleibt

Seit zwölf Jahren gibt es die Fukushima-Mahnwache in Donauwörth. Jetzt wurden die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet.

Plus Seit zwölf Jahren protestieren einige Bürger in Donauwörth regelmäßig gegen Kernkraft. Hat sich die Mahnwache nach der AKW-Abschaltung jetzt erübrigt?

Von Thomas Hilgendorf

Es gab Tage, da waren sie nur ein verlorenes Häuflein. Zwei, drei Mitstreiter, die ein Banner hochhalten, eine Kerze, eine Fahne. Und es gab ganz andere Zeiten, da fanden sich Dutzende ein am Münsterplatz unweit der Reichsstraße in Donauwörths Mitte. Albert Riedelsheimer und Johannes Thum waren stets mit dabei, bei der "Fukushima-Mahnwache" gegen Atomkraft. Seit Samstag ist nun das letzte Kernkraftwerk in Deutschland abgeschaltet. Hat sich der regelmäßige Protest jetzt erübrigt?

Johannes Thum (links) und Albert Riedelsheimer sind seit Jahrzehnten Teil der Anti-Atom-Bewegung. Die Donauwörther wollen sich weiterhin für die Energiewende engagieren. Foto: Thomas Hilgendorf

Die Anti-Atom-Bewegung hat eine lange Geschichte in der Bundesrepublik. Linear ist die wohl nie verlaufen, es war eher ein Auf und Ab; auch in der Region können die Aktivisten ein Lied davon singen. Riedelsheimer erinnert sich gut an jene bewegten Zeiten, als in der Region - bei Pfaffenhofen - ein Atomkraftwerk gebaut werden sollte. Hunderte seien damals mit dabei gewesen beim Demonstrieren, und das seien keineswegs nur Anhänger der damals erst aufkommenden Grünen gewesen: "Da waren die Mitglieder der Schützenvereine genauso dabei wie der Pfarrer und die Freiwillige Feuerwehr", betont der Donauwörther Grünen-Stadt- und Bezirksrat Riedelsheimer. Zum "1. Umsonst-und-Draußen-Festival", wo mit Musik gegen das AKW demonstriert wurde, kamen dann sogar 6000 Menschen ins Donauried bei Pfaffenhofen.

