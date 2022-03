Aufgaben und Schulden wachsen: Dafür gibt Donauwörth 2022 Geld aus

Plus Donauwörth nimmt neue Kredite auf, einige Großprojekte werden abgeschlossen – neue Mammutprojekte stehen aber vor der Tür. Wofür die Stadt heuer Geld ausgibt.

Aufatmen und Anspannung im Donauwörther Rathaus. Das ist angesichts des städtischen Haushaltes 2022 kein Widerspruch. Denn einerseits nimmt die Stadt zwar neue Schulden auf, andererseits können heuer aber einige Großprojekte in der Großen Kreisstadt abgeschlossen werden, wie bei der Verabschiedung des Stadthaushalts am Donnerstagabend im Tanzhaus zu hören war.