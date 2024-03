Donauwörth

Die Bäckerei Ihle verlässt das Donauwörther Kaufland

Plus Die Ihle-Filiale ist geschlossen, doch es gibt bereits feste Zukunftspläne. Welches Ladengeschäft bald seine Pforten im Donauwörther Kaufland öffnen wird.

Von Thomas Hilgendorf

Bis vor wenigen Tagen duftete es hier noch nach frisch gebackenem Brot. Verkäuferinnen packten Semmeltüten, kochten Kaffee, kassierten, wünschten "einen schönen Tag". Da dürfte bereits längst bekannt gewesen sein, dass es an diesem Standort nicht weitergeht für Ihle. Seit Kurzem ist die Filiale am Donauwörther Kaufland dicht – und viele ehemalige Kundinnen und Kunden fragen sich mit Blick in das leer geräumte, besenreine Ladenlokal: Was wird hier hereinkommen?

Dass Ihle das Kaufland verlassen wird, damit hatte kaum jemand gerechnet. Über die Gründe äußert sich das Friedberger Unternehmen auf eine Anfrage der Redaktion nur in knappen Worten: "Der Vertrag ist ausgelaufen und wurde nicht verlängert." Bereits vor einigen Monaten war es zu einem Hin und Her um die Schließung der Ihle-Filiale im Donauwörther Kaufhaus Woha gekommen – mal musste die Bäckertheke aus personellen Gründen geschlossen bleiben, dann öffnete das Geschäft wieder. Aktuell läuft diese Filiale weiter, dem Vernehmen nach soll Ihle im Woha aber wohl noch in diesem Jahr schließen. Fakt ist: Jetzt ist der Standort im mit Einkaufskundschaft stets hoch frequentierten Kaufland dicht. Sämtliche Schilder sind bereits abmontiert, nichts weist noch auf den bisherigen Betreiber hin. Ein neuer Ihle-Ersatz-Standort in Donauwörth sei unterdessen derzeit nicht in Planung, wie eine Sprecherin des Unternehmens am Freitagnachmittag mitteilt.

