Höhenflug bei Airbus: Die „Heli-Familie“ wächst und wächst

Frank Müller ist sozusagen ein Urgestein im Airbus-Konzern. Seit über 40 Jahren ist der Niedersachse dort tätig. Angefangen hat er im damaligen MBB-Werk in Bremen als Bürokaufmann-Lehrling - und machte Karriere. Seit drei Jahren ist Müller als Geschäftsführer Personal, auch Arbeitsdirektor genannt, bei Airbus Helicopters Deutschland für die inzwischen 8000-köpfige Belegschaft des Werks in Donauwörth verantwortlich. Dort erlebt der Manager ein wahrscheinlich noch nie dagewesenes Wachstum. Seit 2022 ist die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fabrik um sage und schreibe 1300 auf Rekordhöhe geschossen. Praktisch täglich heuern neue Beschäftigte an. Für die Personalabteilung bedeutet dies Dauerstress. Müller spricht von einer „riesigen Kraftanstrengung“, denn: „Es ist nicht so, dass die Leute uns von alleine zulaufen.“

Genau genommen ist der 57-Jährige der Personalchef für fast 9000 Menschen. Denn neben dem Werk in Donauwörth gehören auch der Standort in Kassel-Calden (550 Beschäftigte) und die an diversen Bundeswehr-Standorten angesiedelten Niederlassungen zu Airbus Helicopters Deutschland. Die Auftragsbücher des Unternehmens sind bekanntlich voll. Dieses liefert laut Geschäftsführer Stefan Thome jährlich circa 160 Hubschrauber sowie mehr als 4500 Türen und Tore für Airbus-Flugzeuge aus. Aufgrund der hohen Arbeitslast benötigt die Firma auch immer mehr Kräfte. Zugleich müssen Beschäftigte, die in den Ruhestand gehen oder den Betrieb aus anderen Gründen verlassen, ersetzt werden.

Airbus Helicopters hat seit 2022 über 2000 Beschäftigte eingestellt

Unter dem Strich dürften es seit 2022 über 2000 Einstellungen in Donauwörth gewesen sein, schätzt Frank Müller. Dreimal pro Jahr kalkuliere man den Personalbedarf, jedes Mal habe man festgestellt: „Es müssen mehr sein.“ Die Herausforderung dabei: „Wir müssen schauen, dass zur richtigen Zeit die Menschen mit der richtigen Qualifikation an Bord kommen.“

Einerseits bedürfe dies großer Anstrengungen, andererseits, so der Manager, sei die Situation nicht selbstverständlich. Man sehe durchaus, dass andere Branchen (zum Beispiel Autoindustrie) derzeit schwer unter Druck sind. „Wir sind da voller Demut und Dankbarkeit unterwegs“, betont Müller. Airbus Helicopters profitiere ein Stück weit von der konjunkturellen Schwäche der anderen. Soll heißen: Ein Teil der neuen Mitarbeiter kommt aus Betrieben, die Personal abbauen. Dennoch: Das Unternehmen in Donauwörth sucht regional und überregional nach Kräften. Die Maßnahmen reichen dem Personalchef zufolge von klassischen Annoncen über Social-Media-Aktivitäten bis hin zu Hochschulpartnerschaften.

Anwerbe-Shop in Donauwörth bringt Airbus Helicopters fast 500 Kontakte

Man wähle auch „unkonventionelle Wege“. Einer davon war ein „Anwerbe-Shop“ (Pop-Up-Store), den Airbus Heloicopters im Sommer vorübergehend in der Donauwörther Innenstadt eröffnete. „Das war ein wahnsinnig großer Erfolg“, berichtet Müller. Innerhalb von vier Wochen seien dort „knapp 500 Kontakte zustande gekommen“. Die Personalabteilung sei noch immer damit beschäftigt, diese Aktion abzuarbeiten: „Man kann sagen: Daraus werden sich neue Arbeitsverhältnisse ergeben.“

Hat viel zu tun: Frank Müller ist Geschäftsführer Personal bei Airbus Helicopters Deutschland und muss für den Standort Donauwörth ständig nach neuen Mitarbeitern Ausschau halten. Foto: Wolfgang Widemann

Woher kommen die vielen neuen Beschäftigten? Diese Frage stellt sich unwillkürlich, zumal die Arbeitslosenquote zu den niedrigsten in der Bundesrepublik gehört. Der Personalchef erklärt: Im technischen Bereich käme ein großer Teil der Neu-Kollegen aus dem Donau-Ries-Kreis und den benachbarten Landkreisen. Müller weiß: „Der Name Airbus zieht.“ Die guten Verdienstmöglichkeiten spielen eine große Rolle. Handwerksbetriebe und mittelständische Firmen im Umland müssen dadurch immer wieder Kräfte abgeben.

Bei Airbus Helicopters in Donauwörth arbeiten Menschen aus 55 Nationen

Der Aktionsradius bei Fachkräften für Forschung, Entwicklung und Konstruktion reiche weiter, so Müller: „Die versuchen wir in ganz Deutschland und darüber hinaus zu akquirieren.“ Das sorgt für Internationalität. Mittlerweile arbeiten Menschen aus 55 Nationen in der Hubschrauber-Fabrik. Über 600 Beschäftigte haben eine ausländische Staatsbürgerschaft. Der Manager dazu: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Leute zusammenarbeiten.“ In der Firma herrsche ein „Gemeinschaftsgeist“. Werksintern spreche man von der „Heli-Familie“. Um eigenen Nachwuchs heranzuziehen, werden jedes Jahr rund 50 Auszubildende und 20 Werksstudenten eingestellt.

Gut 8000 Menschen arbeiten bei Airbus Helicopters in Donauwörth. Praktisch täglich werden neue Kräfte eingestellt. Foto: Wolfgang Widemann

Um das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifikation mit dem Unternehmen zu stärken, passiert dem Personal-Geschäftsführer zufolge einiges. Dies beginne bei einer guten Verköstigung. In zwei Kantinen (eine davon wird erweitert) werden im Werk täglich etwa 5000 Mahlzeiten zubereitet, davon über 3000 Mittagessen. Zur Infrastruktur der Fabrik gehören auch unter anderem eine Physiotherapie-Praxis und zwei Supermärkte. Diverse Sozialleistungen bietet Airbus Helicopters ebenfalls. Altersversorgung, Fahrrad-Leasing und kostenloses Training in einer Reihe von externen Fitnessstätten gehören dazu. Das Angebot kommt nach Angaben von Müller nicht von ungefähr: „Bewerber fragen auch, was die Firma sonst noch bietet.“

850 Beschäftigte bei Airbus in Donauwörth sind Leiharbeiter

Ein Ende des rasanten Höhenflugs ist bei Airbus Helicopters nach Bekunden der Verantwortlichen in Donauwörth nicht in Sicht. „Wir wachsen weiter“, bestätigt Frank Müller. Deshalb wird am Standort auch gebaut. Eine konkrete Personal-Prognose will er aber derzeit nicht abgeben. Die Planungen für 2026 seien noch nicht abgeschlossen, jedoch: „Die Marktsituation gibt Anlass zur Hoffnung, dass es weiter steigen wird.“ Um eine gewisse „Flexibilität in der Belegschaft zu haben“, besteht ein Teil aus Leiharbeitern. Einer Konzernvereinbarung zufolge dürfe der Anteil nicht höher als 11,5 Prozent sein. Momentan haben unter den 8000 Personen im Werk rund 850 Personen diesen Status. Viele von ihnen hoffen, bei Airbus Helicopters eines Tages fest angestellt zu werden. Dies geschieht nach Auskunft des Personalchefs häufig.