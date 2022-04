Donauwörth

vor 50 Min.

Die Corona-Maske darf fallen: Was denken Händler und Kunden in der Region?

Am 2. April laufen alle Corona-Regeln aus, wie beispielsweise die Maskenpflicht in Innenräumen. Wir fragten bei Händlern und Kunden nach, was sie davon halten.

Plus Ab Sonntag ist der Zwang aufgehoben, Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Räumen zu tragen. Viele freuen sich über mehr Normalität. Andere gehen auf Nummer sicher.

Von Fabian Kapfer

Es ist ein Bild, das die vergangenen beiden Jahre entscheidend geprägt hat: Menschen, die (zum Beispiel) vor Geschäften ihre Masken herauskramen, um dann - ausstaffiert mit den Mund-Nase-Schutzbedeckungen - die Gebäude betreten zu dürfen. Seit vergangenem Mittwoch ist klar, dass diese Maßnahme gegen die Verbreitung von Corona nun am Sonntag endet. Das neu gefasste Bundesinfektionsschutzgesetz erlaubt ab dem 3. April nur noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen in bestimmten Bereichen. Härtere Maßnahmen sind nur nach der Hotspotregelung möglich, die der Freistaat Bayern jedoch nicht als rechtssicher anwendbar einstuft. Bei den Händlern in der Region ist die Freude darüber groß, dennoch gibt es auch Wünsche an die Kunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen