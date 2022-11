Die Donauwörther Klimawoche startet

Im Rahmen der Donauwörther Klimawoche findet ein umfangreiches Programm statt. Dabei werden auch ganz praktische Fragen beantwortet.

Die Donauwörther Klimawoche findet heuer zum fünften Mal statt: In der Woche vom 5. bis 11. November will sie Wege aufzeigen, wie der Klimakrise begegnet werden kann.

Am Samstag, 5. November, können mit Stadtförster Michael Fürst klimastabile Bäume im Stadtwald gepflanzt werden. Wer eine Baumpatenschaft übernehmen möchte, kann sich unter klimaschutz@donauwoerth.de anmelden.

Vortrag über das Bauen mit Holz

Bauen mit Holz gilt als nachhaltig (klimapositiv), wohngesund und individuell. Die Erwin Taglieber Holzbau Gmbh zeigt am Montag, 7. November, um 19 Uhr im Pfarrsaal des Liebfrauenmünsters auf, wie sowohl privates als auch öffentliches Bauen mit Holz möglich ist.

Tags darauf (8. November, 19 Uhr im Vhs-Gebäude) stellt Wildpoldsrieds Bürgermeisterin Renate Deniffel (CSU) das Energiedorf Wildpoldsried vor. Sie zeigt anhand des Best-Practice-Beispiels ihrer Kommune, dass die Akzeptanz der Energiewende mittels Bürgerbeteiligung und regionaler Wertschöpfung ein Erfolgsmodell sein kann.

Am Mittwoch, 9. November, finden zwei Veranstaltungen statt. Am Vormittag wird für Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS und Realschule Heilig-Kreuz eine Podiumsdiskussion zum Thema Klimaschutz angeboten. Projektvorstellungen und Fragen kommen aus der Schülerschaft. Aktuell sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Energiekosten in besonderem Maß gefragt. Deshalb bietet am Abend um 19 Uhr Architekt Leonard Taglieber im Pfarrsaal des Liebfrauenmünsters eine Energieberatung für zukunftsorientiertes Bauen und Sanieren an. Er geht ebenfalls auf Fördermöglichkeiten und Ihre Fragen ein.

Diskussionen zur Mobilitätswende

Mobilität liegt, was die CO 2 -Emissionen angeht, auf dem zweiten Platz. Diskussionen zur Mobilitätswende werden oft emotional und subjektiv geführt. Deshalb lädt die Stadt Donauwörth am Donnerstag, 10. November, ins Liebfrauenmünster zu dem Workshop "Mobilitätswende" ein. Die Ergebnisse des Workshops werden mit den Ergebnissen des "Bürgerrates Klima" verglichen, der vor der Bundestagswahl stattfand. Die Bürgerrätinnen Ulrike Böhm und Manuela Heidecker berichteten ferner über die Erfahrung Bürgerrat. 160 ausgeloste Menschen aus ganz Deutschland waren daran beteiligt.

Am Freitag, 11. November, wird der zweite Donauwörther Umweltpreis vergeben. Ab 19 Uhr berichtet Wissenschaftler und Bestsellerautor Dr. Markus Rex im Mangoldsaal der Vhs über das Forschungsabenteuer „Eingefroren am Nordpol“. Der Expeditionsleiter vom Alfred-Wegner-Institut stellt den Alltag unter Extrembedingungen, der bis dato größten Nordpolexpedition zur Erforschung der Folgen des Klimawandels in der Wetterküche Arktis vor. Das Forschungsschiff „Polarstern“ fror an einer Scholle fest und driftete in der Polarnacht Richtung Süden.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.