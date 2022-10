Die Donauwörther Kulturtage sind eröffnet

Plus Das Donauwörther Zeughaus war Schauplatz für den Startschuss in die Herbstkulturtage der Stadt. Mit dem Klenze-Streichquartett startet die 49. Auflage dieser Reihe.

Eigentlich mag man es nicht glauben – auch die Eröffnung der 49. Donauwörther Herbstkulturtage gerät zum Ereignis im nur kleinen Rahmen im Zeughaus - immerhin mit illustren Gästen. OB Sorré gewinnt dieser Situation das Beste ab, freut sich über das „volle Haus“ und darüber, dass die Stadt ein vorzügliches Kulturereignis in sehr vielen Facetten anbieten kann.