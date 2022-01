Die Donauwörther Realschule St. Ursula geht in eine musische Ära

Plus Die Donauwörther Realschule St. Ursula freut sich über einen neuen Unterrichtszweig, den sie ab 2022/23 anbieten kann. Damit ist sie in Schwaben einzigartig.

Wissenschaftler sind sich einig: Musik tut Körper, Geist und Seele gut und wirkt sich ungeheuer positiv auf die Entwicklung Heranwachsender aus. Kognitiv und emotional passiert dabei sehr viel, was das menschliche Gehirn stimuliert. Ganz zu schweigen davon, dass Musik Menschen miteinander vereint und vielfältig auch einfach nur glücklich macht. Und wenn Musik dann auch noch im Unterricht stattfindet, kann man einer Sechstklässlerin der Donauwörther Realschule St. Ursula nur beipflichten. Sie sagt mit verschmitztem Lächeln: "Musik versüßt die Schule".