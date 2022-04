Donauwörth

vor 32 Min.

Die Donauwörther sollen ab sofort bei der Stadtentwicklung mitreden

Plus In Donauwörth startet das Programm ISEK. Es sieht langfristige Verbesserungen im gesamten Stadtgebiet vor – und setzt auf hohe Bürgerbeteiligung.

Von Thomas Hilgendorf

Der Anfang in Sachen Bürgerbeteiligung war wahrscheinlich noch nicht das Optimum: Kaum ein Bürger oder eine Bürgerin kam zum Startschuss des Bund-Länder-Förderprogramms ISEK in das Donauwörther Zeughaus. Doch jener Name dürfte in den kommenden Jahren häufiger auftauchen wenn immer es um Projekte geht, die das Leben in der Großen Kreisstadt verbessern oder insgesamt schöner machen sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

