Die Donauwörther Tafel macht Weihnachten möglich

Plus Bedürftige Menschen in der Region finden Unterstützung bei der Donauwörther Tafel. Das Angebot wird dankend angenommen, erst recht vor den Festtagen.

Die Kälte ist klirrend, Raureif bedeckt die Grünflächen vor der Donauwörther Tafel in der Zirgesheimer Straße. Ungefähr 40 Menschen warten mit Tüten ausgestattet geduldig darauf, dass die Tafel öffnet. Sie reden und lachen, die winterlichen Temperaturen und der leichte Nebel können ihre Stimmung nicht trüben.