Donauwörth

vor 18 Min.

So kommt die Donauwörther Weihnacht bei jungen Leute an

Plus Der Romantische Weihnachtsmarkt im Ried ist ein Anziehungspunkt für alle Altersgruppen. Wir haben uns auf eine spezielle konzentriert. Hier ist das Fazit.

Von Lisa Fricke

Schlendern, Stöbern und Genießen ... der Romantische Weihnachtsmarkt im Donauwörther Ried war an vier Tagen eine Einladung an alle, die es lieben, sich vom Angebot der Kunsthandwerker, Musikkapellen, Chöre, Vereine, Gastronomen und Museen verzaubern zu lassen. Das besondere adventliche Programm schuf dieses romantische Flair in Donauwörth. Für so manch eine Donau-Rieserin oder einen Donau-Rieser mag dieser Markt unverzichtbarer Bestandteil der besinnlichen Tage sein und zur festen Tradition zu gehören.

Doch nicht nur Donauwörtherinnen und Donauwörther lockt es auf den weihnachtlichen Markt, auch Gäste aus dem näheren und weiteren Umkreis verschlägt es regelmäßig ins festliche Donauwörth. Louise, Luisa und Lena lassen sich den alljährlichen Freundschaftstreff auf dem Weihnachtsmarkt nicht nehmen. Und das, obwohl sie mittlerweile knapp zwei Stunden voneinander entfernt wohnen. Die drei studieren nämlich in Augsburg und Triesdorf und trafen sich nun quasi in der Mitte zur winterlichen Zusammenkunft.

