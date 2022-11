Donauwörth

vor 50 Min.

Die erste Etappe auf dem Weg zum Radgesetz ist geschafft

Plus Fast 200 Donauwörther wollen ein Volksbegehren für ein Radgesetz. Das soll bessere Radwege in ganz Bayern bringen. Auch Oberbürgermeister Jürgen Sorré hat unterschrieben.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Mehr Radwege, bessere Abstellanlagen, einfachere Mitnahmemöglichkeiten. Kurz: ein neues bayerisches Radgesetz. Um sich dafür einzusetzen, kamen am Mittwoch fünf Unterstützerinnen und Unterstützer des Radentscheids Bayern ins Donauwörther Rathaus. Sie übergaben dem Oberbürgermeister, so wie zahlreiche Gleichgesinnte in anderen Städten und Gemeinden Bayerns, eine Liste mit Unterschriften. 196 sind es in Donauwörth, die einen Antrag auf ein Volksbegehren wollen. Einer davon ist Jürgen Sorré selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen