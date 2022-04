Donauwörth

Die Fahrpläne an den Donauwörther Haltestellen sollen digital werden

Die große Version der Tafeln gibt es in zum Beispiel in Ingolstadt: Der Bus liefert in Echtzeit die Daten für die digitalen Anzeigetafeln.

Plus In Donauwörth haben sich die Mitglieder des Umweltausschusses für ein elektronisches System ausgesprochen. Es gab jedoch auch Kritik daran.

Von Thomas Hilgendorf

Es gibt diese unschönen Momente des Wartens: Etwa abends an der Bushaltestelle. Der Wind pfeift, dazu kommt die Unsicherheit, ob der Bus nach Hause überhaupt noch kommt oder gar schon längst weg ist. Angenehmer sind da elektronische Anzeigetafeln, die punktgenau aktualisiert die Ankunftszeiten auflisten. Seit Jahren gibt es diese in größeren Städten, etwa in Augsburg oder Ingolstadt, nun soll ein entsprechendes System auch an den Haltestellen in Donauwörth eingeführt werden. Vorerst noch als Pilotprojekt.

