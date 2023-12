Donauwörth

18:00 Uhr

Frühe Flucht vor den Nazis: Briefe offenbaren Schicksal einer Donauwörther Familie

Plus Der Donauwörther Banker Joseph Mayr und seine Frau Senta flohen sehr schnell vor dem Terrorregime der Nazis. Ottmar Seuffert kam durch Zufall auf ihre Geschichte.

Von Thomas Hilgendorf

Ottmar Seuffert liebt und lebt Geschichte. Auch im Ruhestand. Der ehemalige Donauwörther Stadtarchivar und Vorsitzende des Historischen Vereins für Donauwörth und Umgebung sieht die Ereignisse der Vergangenheit nicht als etwas Verstaubtes, über die irgendwann mal alles gesagt ist. Im Gegenteil. Er recherchiert nach wie vor, sucht nach spannenden Begebenheiten, Personen und Orten. Und manchmal lernt er auch noch gänzlich Neues dazu. So wie jüngst, als das Telefon bei ihm zu Hause klingelte. Nach dem Anruf stellte sich für Seuffert einiges über die Zeit des Nationalsozialismus ziemlich neu dar. Mittendrin in jener Geschichte stehen eine Donauwörther Familie und deren Schicksal nach der Machtergreifung durch die Nazis.

30. Januar 1933 in Deutschland. Über die Rundfunkempfänger scheppert die Nachricht in zackig-schrillem Ton, dass Adolf Hitler mit seiner NSDAP nun an der Macht ist. Mit Pauken und Trompeten, mit Stiefelgeknalle und im Kommandoton wird die neue Zeit angekündigt. Kennenlernen durfte man die braunen Schergen schon in den Jahren zuvor, auch in der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

