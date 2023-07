Die Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth verabschiedet ihre Leiterin

Feierliche Verabschiedung an der Hans-Leipelt-Schule Donauwörth: Doris Barth-Rieder ging mit viel Wertschätzung in den Ruhestand. So war der Festakt.

Aus ganz Schwaben und Oberbayern waren Schulleiter, Mitarbeiter der MB-Dienststelle, die Schulfamilie, frühere und aktuelle Weggefährten dabei, um Doris Barth-Rieder, die Leiterin der FOS/BOS in Donauwörth, in den Ruhestand zu verabschieden und ihre berufliche Laufbahn zu würdigen. Wie sehr die scheidende Oberstudiendirektorin mit der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule Donauwörth verbunden ist, verdeutlichte ihr Stellvertreter, Richard Strehle, gleich zu Beginn in seinen Begrüßungsworten.

Die FOS/BOS zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben, denn dort endet nicht nur ihre aktive Beamtenlaufzeit, sondern an dieser Schule trat sie auch 1987 nach ihrem Referendariat ihren Dienst an. Barth-Rieder und Strehle sind sich kurze Zeit später eben da auch schon zum ersten Mal begegnet. Richard Strehle erinnert sich noch genau an den Septembertag 1989, als er sich mit Doris Barth Rieder über aktuelle Themen im Lehrerzimmer austauschte, wobei Aussehen und Kleidungsstil damals jeweils ein anderer gewesen seien, wie er schmunzelnd anmerkte.

Anfangs war Doris Barth-Rieder eine Exotin an der FOS/BOS

Nichtsdestotrotz hätten wohl beide zu diesem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, 30 Jahre später genau diese Schule gemeinsam zu leiten. Blickt man auf ihre berufliche Laufbahn, wird ersichtlich, dass Wege dadurch entstehen, dass man sie geht. Laut dem Ministerialbeauftragten für die Beruflichen Oberschulen in Westbayern, Dietmar Bauer, war Doris Barth-Rieder zunächst eine „Exotin" an der FOS/BOS, schließlich war sie eine der ersten studierten Lehrkräfte für Berufliche Schulen mit der Fachrichtung Sozialpädagogik.

Sie scheute aber keine neue Aufgabe und ließ sich von ihrem Umfeld ermutigen, nachträglich noch das Studium zur Beratungslehrkraft an der Katholischen Universität Eichstätt zu absolvieren. Nach erfolgreichem Abschluss war sie an der Hans-Leipelt-Schule als solche tätig, leitete die Fachschaft Pädagogik/Psychologie und wechselte 2011 an die MB-Dienststelle nach Augsburg. Dort war sie als Mitarbeiterin des damaligen Ministerialbeauftragten Konrad Maurer für schulrechtliche Fragen sowie verschiedenste Anfragen und Anträge von Eltern und Schülern zuständig. Hier konnte sie wichtige Erfahrungen für ihre spätere Tätigkeit als Schulleiterin sammeln.

Im Juni 2018 kehrte sie schließlich als Schulleiterin an ihre „alte" Schule zurück. Mit großem Arbeitseifer und Motivation begleitete sie die Einführung der neuen Ausbildungsrichtung „Internationale Wirtschaft", brachte die Schule mit Umsicht und den richtigen Entscheidungen gut durch die Coronapandemie, initiierte Möglichkeiten der Digitalisierung und arbeitete tatkräftig in der Arbeitsgruppe „Berufswahl-Siegel" mit, um nur einige Meilensteine zu nennen.

Für die "Bergführerin" Doris Barth-Rieder war kein Weg zu steil

Landrat Stefan Rößle verglich Doris Barth-Rieder in seiner Rede mit einer Bergführerin, der kein Anstieg zu steil war und die alle sicher durch kleinere und größere Katastrophen führte. Besonders würdigte er neben ihrer fachlichen Expertise auch ihr soziales Engagement bei zahlreichen Projekten wie „100.000 Bäume für den Landkreis Donau-Ries" und Sammel- beziehungsweise Spendenaktionen.

Die scheidende Schulleiterin wurde aber nicht nur mit Worten verabschiedet, sondern auch musikalisch vom Elternbeirat sowie von einer zusammengestellten Band aus Lehrkräften und ehemaligen Schülerinnen. So hieß es in einem umgedichteten Liedtext, dass sie zwar nicht die Welt retten musste, aber die Hans-Leipelt-Schule. Der Personalrat machte zudem deutlich, dass sie sich selbst dabei stets viel abverlangt hat.

Die letzten Worte hatte die Hauptperson des Nachmittags selbst. Sie blickte einerseits auf ihren beruflichen Werdegang zurück, bedankte sich aber auch bei den Mitarbeitern in der Schulleitung sowie der Hausverwaltung und den Sekretärinnen für die stets gute und wertschätzende Zusammenarbeit. Auch sei sie stolz auf das Ergebnis der diesjährigen Externen Evaluation, die unter anderem hervorbrachte, dass die Hans-Leipelt-Schule sich durch ein besonders familiäres, höfliches und respektvolles Schulklima auszeichnet, in dem sich sämtliche befragten Gruppen wohlfühlen. Ministerialbeauftragter Dietmar Bauer beendete seine Rede mit einem Zitat von Arthur Schnitzler: „Ein Abschied schmerzt immer, auch wenn man sich schon lange darauf freut." Doris Barth-Rieder selbst freue sich aber nun vor allem darauf, sich ihre Zeit frei einteilen zu können und diese mit ihrer Familie zu verbringen. (AZ)