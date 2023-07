Die Hans-Leipelt-Schule verabschiedet 267 Abiturienten

Mit "Halt und Durchhaltevermögen" haben die jungen Menschen ihren Abschluss an der Hans-Leipelt-Schule geschafft. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Keine Schulart verabschiedet so zahlreich Schüler nach bestandener Prüfung wie die Fach- und Berufsoberschule. In der Aula der Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth hätten niemals alle, die zur feierlichen Zeugnisverleihung gekommen waren, Platz gefunden und so waren alle froh, dass bei sommerlichen Temperaturen wieder das Stauferparkstadion zur Verfügung stand, sagte Schulleiter Richard Strehle in seiner Rede. Dementsprechend gut gefüllt waren an zwei Terminen die Tribünen mit insgesamt 17 Abschlussklassen, deren Angehörigen, Bekannten, Lehrern sowie den Ehrengästen.

„Stadionsprecher“ und Lehrer Jochen Weber begrüßte am Donnerstagabend unter anderem 140 Schüler, die das Fachabitur nach der 12. Klasse abgelegt hatten, 30 davon mit einer Eins vor dem Komma. Die beste Leistung erzielte Philipp Johannes Schwefel aus der Klasse F12I2 ( Harburg), der nach einer Laudatio vom Elternbeirat, vertreten durch Andreas Pfanz, ausgezeichnet wurde.

127 Zeugnisse für BOS-Schüler, 140 für FOS-Schülerinnen

Am Freitag wurden die Zeugnisse an 127 Schüler der 12. Berufsoberschulklassen sowie der 13. Klasse der Fach- und Berufsoberschule verliehen. Besonders erfreulich ist, dass alle zu den Prüfungen angetretene Schüler ihren Abschluss geschafft haben. Die Besten unter ihnen, Veronika Heckel (F13I aus Marxheim-Gansheim), Josef Georg Reile (B12T1 aus Monheim), Julia Beck (B12W2 aus Alerheim) und Jule Rührer (B13W aus Möttingen), erhielten Preise.

Schulleiterin Doris Barth-Rieder begrüßte an beiden Tagen nebst Ehrengästen und Schülern diejenigen, die den Absolventen während der Schullaufbahn Halt gegeben hatten, wenn es nötig war. Nicht nur Halt durch andere, sondern auch Durchhaltevermögen und besonders die eigene Haltung seien die Pfeiler des Erfolgs, resümierte sie. Sie richtete zudem im Hinblick auf die bevorstehende Studienzeit oder Ausbildung einen Appell an die Schüler: „Tut das, was ihr macht, mit der richtigen Einstellung! Denn nur das, was man von und mit dem Herzen macht, kann man gut machen.“

Elternbeiratsvorsitzender Andreas Pfanz, Schulleiterin Doris Barth-Rieder, Philipp Johannes Schwefel (Harburg) und Klassleiterin Anika Schmutterer. Foto: Johannes Fieger, Hans-Leipelt-Schule Donauwörth

Auch Landrat Stefan Rößle sprach am Donnerstag von seinem Herzensprojekt, dem Schulaufbau in afrikanischen Ländern. Bildung sei als Privileg zu verstehen, nicht als „Muss“, betonte er. In unseren Breitengraden werde vergessen, dass man zur Schule gehen „dürfe“, sogar ohne dafür finanziell aufkommen zu müssen.

Natürlich klang das in den Worten von Tim Dreher, Schülersprecher der FOS, bei seiner Abschlussrede, für die er sich auch von Chat GPT inspirieren ließ, doch etwas anders: Schließlich ist es nach zwölf oder mehr Schuljahren eine Befreiung, wenn man sein Abschlusszeugnis in den Händen halte. Passend dazu hatten die Absolventen unter anderem als Einzugslied „We don’t need no education“ gewählt, allerdings sicher mit zwinkerndem Auge.

Jugendliche können ihr Leben nun nach ihren Wünschen gestalten

Am Freitag beglückwünschte Oberbürgermeister Jürgen Sorré, die Abschlussschüler und verwies auf die zahlreichen Möglichkeiten, die die jungen Erwachsenen nun haben, ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten.

Robert Bock, Mitarbeiter in der Schulleitung, zitierte aus dem Jahresbericht, den die Schüler zusammen mit ihrem Zeugnis der Fachhochschulreife, der Fachgebundenen bzw. Allgemeinen Hochschulreife und einer weißen Rose erhielten: „Lasst Euch nicht aufhalten, Euer Leben zu leben.“ (AZ)