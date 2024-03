Die Jugend von Donauwörth braucht endlich Räume

Plus Die langwierige Suche nach abermals neuen Räumen für das Donauwörther Juze zeigt: Die Gesellschaft hat zum Teil ein Toleranzproblem mit der nächsten Generation.

Die Jugend in und um Donauwörth hat es in mancher Hinsicht nicht leicht. Und auf die Gefahr hin, dass es ein wenig abgegriffen klingen mag: Tatsächlich war es für uns oft einfacher in den 1980er und 90er Jahren. Doch der Reihe nach.

Seit gut zwei Jahren suchen die Aktiven des Jugendzentrum Donauwörth nach geeigneten Räumen. Im zuvor gerade erst neu (!) eröffneten Treff in der Zirgesheimer Straße gab es keine Chance mehr, Veranstaltungen abzuhalten, nachdem es dort zu Anwohnerbeschwerden gekommen war. Es ging um Lärm, für den meist auswärtige und unerwünschte Besucher verantwortlich waren. Trotzdem: Das Juze musste die Konsequenzen tragen. Offenbar gab es keine Chance auf Kompromisse. Und, wie so oft: Die Jugend saß am kürzeren Hebel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen