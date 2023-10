Die Kunst- und Lichternacht lockt wieder nach Donauwörth

Am 4. November wird die Innenstadt erneut festlich illuminiert. Dann können nächtliche Bummler Lichterspiele, Einkaufsbummel und Kulturerlebnisse genießen.

Seit über 15 Jahren herrscht einmal im Jahr in Donauwörth eine ganz besondere Atmosphäre: Die große Kreisstadt strahlt in buntem Glanz, während es draußen herbstlich kühl und dunkel wird. Häuser erwachen zum Leben, Lichtstrahlen durchstreifen das Dunkel. Die Illumination wird angereichert mit künstlerischen Arbeiten und gastronomischen Leckereien. Am Samstag, 4. November ist es wieder so weit: Dann lockt die Kunst- und Lichternacht tausende Besucher in die Donauwörther Innenstadt.

Zum achten Mal wird heuer die Reichsstraße gesperrt sein, damit den Besuchern beim wunderbaren Mitternachtsbummel nichts mehr im Wege steht. Bis 24 Uhr können Shoppingbegeisterte nach Herzenslust einkaufen, stöbern, genießen und vieles mehr. Kunstinteressierte können in den verschiedenen Geschäften die Kunstobjekte auf sich wirken lassen. Regionale Künstler aus unterschiedlichen Bereichen präsentieren ihre Arbeiten.

Dicht gedrängt flanierten die nächtlichen Besucher bei der Lichternacht stets durch die Reichsstraße und genießen das Erlebnis. Foto: Barbara Würmseher

Die Außenfassade des Färbertörls wird erneut zur Projektionsfläche

Für farbenfrohes Ambiente sorgen an diesem Abend wieder zahlreiche Lichtinstallationen und multimediale Projektionen in der Innenstadt. Das Färbertörl ist seit Jahren fester Bestandteil der Lichternacht. Dessen Außenfassade rückt auch diesmal als Projektionsfläche für Kunst in den Mittelpunkt. Ebenfalls wird die Illumination des Münsters Zu Unserer Lieben Frau ein besonderer Höhepunkt sein. Neben der kunstvollen Ausleuchtung bietet die Kirche auch einen Rückzugsort vom Trubel der Straßen.

Fuggerhaus, Rathaus, Stadtmauer an der kleinen Wörnitz und einige Gebäude mehr werden in beeindruckender Lichtszenerie gezeigt. Am Rieder Tor wird eine ansprechende Lichtaktion für eine tolle Überraschung sorgen. Am Merkurplatz und an der Mangoldstraße werden in den Schaufenstern Bilder von Stephanus Kostwald zu sehen sein.

Ein Spektakel in einer ganz besonderen Form bietet die Gruppe D`Venezianer. Die opulent Gewandeten verzaubern in ihren fantastischen Kostümen alle, die ihnen auf ihrem Weg durch die Innenstadt begegnen und stehen für Selfies gerne zur Verfügung. So können sich nächtliche Bummler auf eine Zeitreise begeben, wenn die Gruppe vom Hochmittelalter oder der Renaissancezeit bis hin zum Barock oder dem Rokokostil ihre jeweilige Epoche repräsentieren.

Einer der schönsten Blickfänge der Lichternacht ist jedes Jahr das Rieder Tor, das immer wieder für Aha-Effekte sorgt. Heuer versprechen die Veranstalter eine Überraschung. Foto: Barbara Würmseher

Die Künstler im Zeughaus werden anwesend sein und mit den Besuchern ins Gespräch kommen

Im Zeughaus präsentieren sich Klaus Deckenbach, ein Kunsthandwerker der selbst vor Ort sein wird, und Katya Zarinskaya eine leidenschaftliche Künstlerin, die sich der Malerei verschrieben hat, und ebenfalls vor Ort ist. Öffnungszeiten für diese Ausstellung sind am Freitag, 3. November von 17 bis 20 Uhr. Im Anschluss hält Klaus Deckenbach um 20 Uhr einen Vortrag über seine Abenteuer, Reisen und das Handwerk. Am Samstag ist die Ausstellung von 16 bis 24 Uhr und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Die Kunstfreunde präsentieren im Färbertörl wieder ihre Jahresausstellung. Die Vereinsmitglieder zeigen die Ergebnisse ihres vielseitigen, künstlerischen Schaffens aus dem zurückliegenden Jahr. Zu sehen sind Werke der Malerei, Grafik und Kalligrafie sowie Skulpturen und Plastiken. Die musikalisch umrahmte Vernissage findet am 4. November um 18 Uhr im Färbertörl statt. Weitere Öffnungszeiten: 4. bis 26. November, samstags 11 bis 17 Uhr, sonntags 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Alle Informationen unter www.cid-donauwoerth.de. (AZ)