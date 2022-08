Die Lions wollen wieder voll in Präsenz anpacken

Der Donauwörther Lions-Club hat einen neuen Präsidenten - und kann von erheblichem Spenden für soziale Zwecke berichten. Man hat indes noch viel vor. In Präsenz.

„Zusammen halten, zusammen helfen“ lautet das Motto des Lions-Clubs Donauwörth für das Jahr 2022/2023, das im September beginnt. Der amtierende Präsident Joe Baur und der gesamte Vorstand hoffen auf zwölf Monate, in denen viele Treffen und weitere Aktivitäten möglich werden.

Donauwörther Lions-Präsident blickt auf bewegende, bewegte Jahre zurück

Vom Sommer 2020 bis Juli 2022 hatte Dr. Andreas Teicher das Präsidentenamt inne. In seiner Abschiedsrede beim Übergabemeeting in der Waldschänke Eisbrunn ließ er diese Zeit Revue passieren. Die Pandemie, die Flutkatastrophe im Ahrtal und der Krieg in der Ukraine… für die Lions Anlass, sich intensiv zu engagieren. Mit Spenden wie auch im persönlichen Einsatz für durch Corona finanziell Belastete und für Geflüchtete. Im Flutgebiet in Nordrhein-Westfalen, in Erftstadt, hat das ehemalige Donauwörther Clubmitglied Rainer Urban seine neue Heimat gefunden. Er berichtete nach der Flut im Lions-Club Donauwörth von der Situation, und der Donauwörther Club spendete 7500 Euro – anteilig in Form von privaten Spenden, anteilig aus der Clubkasse. Der Lions-Club Köln-Stadtwald sorgte dafür, dass sie dort ankamen, wo sie besonders gebraucht wurden.

„Ich freue mich und bin stolz, dass ich mit eurer Hilfe trotz aller Widrigkeiten in den vergangenen zwei Jahren meine Ziele erreichen konnte“, lobte Teicher die zielgerichtete Hilfsbereitschaft. Beim Übergabemeeting wurde auch der Lions-Freunde gedacht, die in den letzten beiden Jahren verstorben sind – Wulf Kavasch und Joachim Kroczek.

Viel war auch in der Corona-Zeit bei den Donauwörther Lions möglich

Andreas Teicher erinnerte an jene Treffen, die trotz allem in Präsenz möglich waren – etwa die Landschaftspflege im Osterried im September beider Jahre oder eine Wildflusswanderung an der Isar im Oktober 2021. Sie wurde organisiert vom Alpenverein, dem der Lions-Club Donauwörth eine großzügige Spende für die Boulderhalle in Donauwörth hatte zukommen lassen. Und natürlich an das Jumelage-Treffen am Himmelfahrtswochenende 2022, zu dem die Mittelburgenländer in die Region kamen.

Beachtenswert: Dank dem Erlös früherer sogenannter "Activities", zum Beispiel auf dem Reichsstraßenfest, durch die laufenden Adventskalenderverkäufe und private Spenden der Lions war möglich, in den beiden Pandemiejahren soziale Projekte und Menschen in Not mit 80.000 Euro zu unterstützen. Die größten Beträge flossen ins Ahrtal, die Donauwörther Boulderhalle, nach Siebenbürgen und nach Nepal. In Siebenbürgen haben geflüchtete Waisenkinder aus der Ukraine ein liebevolles Zuhause gefunden, von dem sich Lions-Freunde bereits mit eigenen Augen überzeugten und das weiterhin gefördert wird. In Nepal gibt es ein Schulprojekt der Stiftung Fly und Help, an dem sich die Donauwörther Lions großzügig beteiligen, um Kindern Bildung zu ermöglichen.

Auszeichnungen und Würdigungen bei den Lions Donauwörth

Past-Präsident Dr. Andreas Teicher wurde nicht nur für seinen eigenen Einsatz geehrt, sondern zeichnete auch drei besonders engagierte Lions-Freunde aus. Der "President Appreciation Award" ging an Christa Lechner, Mitgliederbeauftragte und Adventskalender-Beauftragte, sowie an Fritz Hertle, Vorsitzender des Lions-Hilfswerks und Jumelage-Beauftragter. Klaus Langer bekam unter anderem für seine allmonatlichen „Geburtstagsparaden“ voller Wärme und Wortwitz die Special Award Medal verliehen.

Dann übergab Teicher den Staffelstab an Joe Baur. Der neue Präsident brachte teilweise neue Vorstandsmitglieder mit: Als Vizepräsident fungiert Veit Meggle, als Sekretärin Petra Plaum, als Co-Sekretär Kay Wannick, als Schatzmeister Gerhard Bierweiler, als Clubmaster Hansjakob Mener und als Mitgliedschaftsbeauftragte Christa Lechner. Lechner ist zudem Beauftragte für den Adventskalender. (AZ)