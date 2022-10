Die Mangoldschule leuchtet nach der Sanierung auch von innen

Plus In Donauwörths ältester und größter Grundschule sind die Sanierungsarbeiten jetzt abgeschlossen – zugleich wurde auch Geburtstag gefeiert im Spindeltal.

Es ist bunt geworden im Spindeltal. Nicht nur außen, wo das Herbstlaub herrlich leuchtend die Wege und Plätze schmückt, auch drinnen, in der altehrwürdigen städtischen Mangoldschule. Stolze 70 Jahre ist sie unlängst geworden – und hat, quasi als Geschenk, eine umfangreiche Sanierung bekommen. Das Ergebnis beeindruckt und könnte im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen.