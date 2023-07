Die Reichsstraße in Donauwörth steht bereit für das lange Festwochenende

Das Donauwörhter Reichsstraßenfest beginnt in wenigen Tagen. Es wird viel geboten - und einiges an Regelungen rund um die Feierlichkeiten gilt es zu beachten.

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen startet mit dem Reichsstraßenfest eine der größten Feierlichkeiten in Nordschwaben. Geselligkeit, Konzerte und ein extra-langes Festwochenende stehen ab kommendem Mittwoch an. Keine Frage: Es wird eng in der Reichsstraße.

Drei Bühnen, rund 30 Musikgruppen und 39 Stände verwandeln Donauwörths Innenstadt von 19. bis 22. Juli in eine Partymeile. Die Eröffnung des 23. Donauwörther Reichsstraßenfestes erfolgt am Mittwoch um 12 Uhr durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré mit dem offiziellen Bieranstich vor dem Tanzhaus – dabei spielt die Stadtkapelle Donauwörth. Bis 24 Uhr sind verschiedene Gruppen und Musiker auf den vier Bühnen zu sehen und zu hören. Das Programm am Donnerstag und Freitag beginnt jeweils um 11 Uhr. Während am Donnerstag wieder um 24 Uhr Schluss ist, dauert das Fest am Freitag bis 1 Uhr. Unter dem Motto „Musik und Unterhaltung für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger“ lädt der Seniorenbeirat der Stadt alle Senioren am Donnerstag zwischen 11 und 14 Uhr in die Reichsstraße zum fröhlichen Beisammensein ein. Für die musikalische Umrahmung sorgen dabei wieder die „Rentnerband“ und weitere Musikgruppen.

Gärtnerumzug am Samstag ist Tradition beim Reichsstraßenfest

Am Samstag geht es derweil schon um 8.45 mit dem farbenprächtigen Einzug der Gartenbauvereine und Kleingärtner, dem traditionellen Gärtnerumzug, los. Der Gärtnermarkt dauert dann bis 11 Uhr. Auch am Samstag darf im Anschluss bis 1 Uhr gefeiert werden.

Damit ein Fest dieser Größenordnung reibungslos ablaufen kann, bittet die Stadt Donauwörth, einige Hinweise und Regelungen zu beachten:

Sperrungen und Umleitungen: Im Zuge des Reichsstraßenfestes werden von Dienstag, 18. Juli, um 8 Uhr bis Sonntag, 23. Juli, um 10 Uhr folgende Straßen für den gesamten Verkehr gesperrt: Reichsstraße , Mangoldstraße, Merkurplatz, Augsburger Botengasse und Oberer Farbberg. In der Heilig-Kreuz-Straße ist nur der Anliegerverkehr zulässig. Die Umleitung erfolgt aus Richtung Berger Allee über die Westspange und aus Richtung Kapellstraße über die Rathausgasse, Sonnenstraße und die Bäckerstraße .

Lieferverkehr: Für den Lieferverkehr gelten von 19. bis 22. Juli folgende Zeiten: Mittwoch von 7 bis 11 Uhr, Donnerstag und Freitag jeweils von 7 bis 10 Uhr sowie Samstag von 7 bis 8.15 Uhr.

Reinigung : Die Reinigungsarbeiten des Bauhofes mit Kehrmaschine und Spülwagen werden in den Morgenstunden durchgeführt. Die Anliegerinnen und Anlieger werden um Verständnis für eventuelle Einschränkungen und lautere Geräusche gebeten.

Fahnenschmuck: Alle Hausbesitzer der Reichsstraße werden gebeten, ihre Häuser auch in diesem Jahr wieder mit Fahnen zu schmücken und das Fest dadurch zu bereichern.

werden gebeten, ihre Häuser auch in diesem Jahr wieder mit Fahnen zu schmücken und das Fest dadurch zu bereichern. Fahrradabstellanlagen rund um das Reichsstraßenfest : Für Festbesucher, die mit dem Fahrrad zur Reichsstraße kommen, sind folgendeAbstellmöglichkeiten vorgesehen - im Stadthof, am Museumsplatz und am Eingang zur Heilig-Kreuz-Straße .

Stadtbus fährt Extra-Touren: Die Stadt Donauwörth hat zudem einen besonderen Service organisiert: Am Freitag und Samstag des Reichsstraßenfestes wird der Stadtbus die Stadtteile Berg , Parkstadt, Riedlingen , Nordheim , Auchsesheim, Zirgesheim, Schäfstall und Wörnitzstein bis mindestens 1 Uhr des Folgetags anfahren. Die Bushaltestelle „Liebfrauenmünster" wird für die Dauer der Sperrung in die Berger Vorstadt verlegt, die Haltestelle „Marienapotheke" in die Klostergasse. Alle Details zum Fahrplan des Stadtbusses während des Reichsstraßenfestes und weitere Informationen – auch zum Programm – gibt's unter: www.donauwoerth.de/reichsstrassenfest (AZ)

