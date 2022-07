Donauwörth

vor 16 Min.

Die Reichsstraße wird sich "spürbar" verändern

Plus Der Donauwörther Bauausschuss hat den Rahmenplan für die Neugestaltung jetzt festgezurrt. Was das bedeutet und wie die Prachtmeile in Zukunft aussehen könnte.

Von Thomas Hilgendorf

Jetzt ist es amtlich: Die Donauwörther Reichsstraße wird umgestaltet. Damit geht die jahrelange Debatte um das Ob zu Ende und jene um das Wie in die entscheidende Runde. Am Montagabend stellten die Planerinnen und Planer im Rathaus vor dem Bauausschuss das Grundgerüst ihrer Überlegungen vor. Diese dürften richtungsweisend für die künftige Entwicklung der Hauptgeschäftsmeile sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen