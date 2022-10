Die Rheuma-Liga sucht Vereinsnachwuchs und einen Therapeuten

Die Rheuma-Liga Donauwörth hilft seit Jahrzehnten an Rheuma erkrankten Menschen rund um Donauwörth. Nun braucht die Selbsthilfegruppe selber Unterstützung.

Die Handgelenke sind steif, jede Bewegung schmerzt. Unzählige Krankheiten betreffen Muskeln und Gelenke und führen dazu, dass viele Menschen in ihrem Alltag eingeschränkt sind. Der Begriff Rheuma beschreibt etwa 150 solcher Erkrankungen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie hat ein Viertel aller Deutschen eine Funktionseinschränkung der Bewegungsorgane, während 1,5 Millionen Menschen an einer entzündlich-rheumatologischen Erkrankung leiden. Auch im Landkreis Donau-Ries gibt es einige Menschen, die davon betroffen sind. Die Arbeitsgemeinschaft Donauwörth der Rheuma-Liga hilft ihnen.

Ingeborg Köhnlein-Kober ist Vorsitzende der Gruppe und hat Rheuma. Die 80-Jährige leidet seit etwa 40 Jahren an Fibromyalgie. Häufig erhalten die Patienten die Diagnose erst 20 Jahre nachdem die ersten Symptome aufgetreten sind. Auch bei der Rentnerin war das der Fall. Damit Menschen wie ihr frühzeitig geholfen werden kann, setzt sie sich ehrenamtlich bei der Rheuma-Liga für sie ein. "Je früher man mit Symptomen zum Arzt geht, desto besser kann einem geholfen werden. Rheuma kann zwar nicht geheilt werden, aber man kann etwas gegen die Schmerzen tun", appelliert die 80-Jährige.

Die Rheuma-Liga bietet Selbsthilfegruppen und Funktionstraining an

Doch an dieser Stelle tut sich ein Problem auf: der Fachärzte-Mangel. Einen Rheumatologen gibt es in der Region um Donauwörth nicht, der nächste ist in Augsburg oder Pöttmes. Betroffene warten bis zu sechs Monate auf einen Termin. Abseits der medizinischen Behandlung bietet die Rheuma-Liga Selbsthilfegruppen und Funktionstrainings an.

Auch Köhnlein-Kober besuchte im Jahr 2008 die Gruppenangebote und Seminare der örtlichen Arbeitsgruppe. Später hat sie darüber selbst Vorträge gehalten und wurde von den Mitgliedern schließlich in den Vorstand gewählt. Köhnlein-Kober wird nicht müde über Rheuma zu sprechen, auch deshalb leitet sie die zwei Selbsthilfegruppen der Rheuma-Liga, die jeweils einmal im Monat tagen.

Es fehlt an Zuwachs und einer zweiten Therapieleitung

Vor allem das wöchentliche Funktionstraining sei für die 40 Mitglieder von großer Bedeutung. Eine geschulte Therapeutin zeigt den Teilnehmern Übungen, die sich für die unterschiedlichen Erkrankungen eignen und führt sie mit ihnen durch. Doch das Krankengymnastik-Angebot reiche nicht aus. "Wir brauchen unbedingt eine zweite Therapieleistung", sagt die 80-Jährige. Dann könnten sie gegebenenfalls auch Abendtermine für Berufstätige anbieten. Auch Roswitha Tober, die zweite Vorsitzende der Gemeinschaft, betont, wie wichtig regelmäßige Bewegung für Rheuma-Geplagte sei. Sie selbst leidet an einer rheumatoiden Arthritis, also eine entzündliche Gelenkerkrankung, und spricht aus eigener Erfahrung.

Doch nicht nur das Therapieangebot besorgt die beiden Frauen, sie bangen um die Nachfolge im Vorstand. Zwar liegt deren Wahl noch zwei Jahre in der Zukunft, doch es werden immer weniger Mitglieder und Ingeborg Köhnlein-Kober wird nicht erneut antreten. Zu sehr zehren die Krankheit, ihr fortgeschrittenes Alter und die Pflege ihres Mannes an ihr. "Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die Gruppe weiterbesteht", so Tober. Beide hoffen, dass sich mehr Mitglieder ihnen anschließen. Sie sind überzeugt, dass die Gruppe durch das Angebot vielen Betroffenen helfen kann. Sei es die Bewegung im Funktionstraining oder die Gespräche in der Selbsthilfegruppe. Willkommen ist bei ihnen jeder, egal ob jung oder alt.