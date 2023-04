Die Schellenbergstraße bleibt bis zum Sommer gesperrt

Schlechte Nachricht für viele Verkehrsteilnehmer und Bewohner der Parkstadt: Die Bauarbeiten in Donauwörth dauern viel länger als geplant.

Diese Nachricht trifft viele Bewohner von Donauwörth, besonders die in der Parkstadt, sowie Verkehrsteilnehmer in der Region hart: Die Sperrung der Schellenbergstraße dauere viel länger als geplant. Dies teilt die Stadt mit.

Wegen Kanalbauarbeiten ist die Straße – eine von zwei Verbindungen zwischen der Kern- und der Parkstadt – seit Anfang März für den Individualverkehr komplett blockiert. Nur Linien- und Schulbusse dürfen dort verkehren. Unter der Straße ist ein Regenwasserkanal verlegt. Dieser muss erneuert werden, um das Wasser aus dem neuen Baugebiet "Alfred-Delp-Quartier" zur Zirgesheimer Straße hin ableiten zu können. Die Sperrung sollte eigentlich bis diesen Donnerstag, 27. April, dauern.

Viele Menschen müssen in Donauwörth große Umwege in Kauf nehmen

Viele Bürgerinnen und Bürger sehnten das Ende der Bauarbeiten herbei, denn diese bedeuten große Umwege, zumal die Schellenbergstraße auch als Querspange zwischen der B2 und der Staatsstraße (Donautalstraße) dient. Seit Anfang März ist durch den Umleitungsverkehr auf den Straßen in der Donauwörther Innenstadt zu den Hauptverkehrszeiten mehr los, was dem Vernehmen nach (noch) längere Staus zur Folge haben kann. Über die Parkstädter Straße und Zirgesheim findet ein gewisser Schleichverkehr statt. Auf der schmalen und maroden Strecke gilt inzwischen Tempo 30.

An dem Tag, an dem die Baustelle aufgelöst werden sollte, kommt aus dem Donauwörther Rathaus jetzt eine Pressemitteilung. In dieser wird die Verlängerung der Straßensperrung begründet. Demnach hätten neue Erkenntnisse bei Schachtgrabungen und die schlechten Witterungsverhältnisse der vergangenen Wochen negative Auswirkungen auf die Arbeiten gehabt. Diese dauerten voraussichtlich bis 30. Juni, also weitere zwei Monate. Entsprechend lang werde auch die Schellenbergstraße nicht befahrbar sein.

Die Trasse für den Kanalbau in der Schellenbergstraße muss verschoben werden

Konkret erklärt die Stadt: "Aufgrund unklarer Lage der bestehenden Rohrleitungen mussten zunächst Suchschachtungen durchgeführt werden. Die daraus gewonnen Erkenntnisse führten dazu, dass die Trasse für den Kanalbau in Teilbereichen nochmals verschoben werden musste." Zudem hätten aufgrund des schlechten Wetters einige Arbeiten aus Sicherheitsgründen nicht ausgeführt werden können. Erschwerend sei hinzugekommen, "dass die Baugruben vor Wiederaufnahme der Arbeiten immer erst wieder trockengelegt werden mussten".

Die Stadtwerke bedauern der Mitteilung zufolge die ungeplante Verlängerung und bitten die betroffene Bevölkerung um Verständnis. Die Umleitung ist weiterhin über die Innenstadt ausgeschildert. (mit AZ)