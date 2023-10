Die Stadt Donauwörth sucht wieder Weihnachtsbäume

Es ist wieder so weit: Die Stadt sucht für die Weihnachtsdeko auf öffentlichen Plätzen nach Bäumen aus dem Umkreis.

Bei den warmen Temperaturen der letzten Wochen kaum vorstellbar – aber in gut einem Monat läutet der Donauwörther Weihnachtsduft bereits die Vorweihnachtszeit ein. Wie jedes Jahr sucht die Stadt Donauwörth auch heuer wieder Spender für Weihnachtsbäume zur Festdekoration an öffentlichen Plätzen der Stadt, wie zum Beispiel für die traditionell am Rathaus und im Ried aufgestellten Bäume. Infrage kommen gleichmäßig gewachsene Fichten oder Tannen mit einer Höhe von sechs bis zwölf Metern aus dem Raum Donauwörth und den Stadtteilen. Das Fällen und der Abtransport aus dem Grundstück erfolgt – wenn es das Umfeld zulässt – durch den städtischen Bauhof. Wer einen geeigneten Baum anbieten möchte, kann sich telefonisch unter 0906/789516 melden und einen Besichtigungstermin mit dem Bauhofleiter vereinbaren. (AZ)