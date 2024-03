Die Zahl der Touristen in Donauwörth steigt wieder

Plus Die Coronapandemie führte im ganzen Land zu einem herben Einbruch im Bereich Tourismus. Neueste Zahlen aus Donauwörth zeigen jetzt: Es geht wieder aufwärts.

Es wird wärmer, und die Reichsstraße langsam wieder voller. Nicht nur, dass Einheimische sie bevölkern, um alltäglichen Erledigungen nachzugehen – es kommen auch diejenigen, die öfter mal stehen bleiben, das Handy zücken, um Häuser und Kirchen zu fotografieren. Tourismus ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen Pfeiler für die Stadt Donauwörth geworden. Es geht um Millionen. Die neuen Zahlen hierzu geben Aufschluss darüber, wie sich der Fremdenverkehr jüngst, nach den Jahren des Stillstands, entwickelt hat.

2020 war wohl das Horrorjahr für jeden, der beruflich mit Fremdenverkehr oder Gastronomie zu tun hatte. Die Konsequenzen aus der Coronapandemie führten zu einem herben Einbruch der Übernachtungszahlen. Ganze Betriebe verabschiedeten sich. Der Stillstand war zwar nicht der einzige, aber zumindest ein weiterer gewichtiger Grund für das damals eingeläutete und vor wenigen Wochen vollzogene Ende der Donauwörther Jugendherberge. Die gute Nachricht indes lautet jetzt: Die meisten Betriebe in der Region haben es geschafft, die Tourismuszahlen gehen wieder hoch. Doch einiges ist anders geworden.