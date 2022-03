Donauwörth

"Die Zauberflöte" mit unvergleichlichem Charme in Donauwörth

Plus Kerstin und Sepp Egerer haben einen Mozart-Klassiker für Klein und Groß aufbereitet. Ihrer Inszenierung fehlt jegliche Opulenz, dafür punktet sie mit Witz.

Von Barbara Würmseher

Dunkel ist sie in ihrer Gesinnung und finster in der Seele - die Königin der Nacht, jene zentrale Figur aus Mozarts berühmter Oper "Die Zauberflöte". Mit ihr startet der 15. Donauwörther Kulturfrühling, und er tut das mit bemerkenswert possierlichem Kolorit, der freilich nicht verwundert, wenn man das ausführende Künstlerduo "Mensch Egerer dich nicht" kennt. Die beiden Darsteller und kreativen Köpfe - Kerstin und Sepp Egerer - bespielen an diesem Sonntagnachmittag die imaginäre Bühne der Werner-Egk-Musikschule und brauchen dazu an Kulissen nichts anderes als einen senfgelben Ohrensessel und ein Tischchen mit Grammofon sowie eine Handvoll Requisiten. Umringt von Kindern, Eltern, Omas und Opas erfinden sie eine Stunde lang die fantastische Welt der "Zauberflöte" auf reichlich unkonventionelle Spielart. Von Werktreue kann hier nicht die Rede sein, was die Zuhörer vergnügt glucksend zur Kenntnis nehmen.

