Donauwörth

vor 33 Min.

Die Zeitung in der Spielstadt: Das schreiben die Kinder

Plus In der Presse- und Werbeagentur der Spielstadt Donau-Ries durften die Teilnehmer als Journalisten arbeiten und Texte schreiben. Das stand in der Kinderzeitung.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Der Secondhand-Shop (von Lukas)

In der Spielstadt wurde ein neuer Secondhand-Shop eröffnet. Unsere Zeitung hat sich diesen Laden mal angeschaut. Der Durchschnittspreis liegt bei vier Doneten. Hauptsächlich gibt es Klamotten, Bücher, Comichefte und Rucksäcke. Man kann Sachen von zu Hause mitbringen, die dann im Wert geschätzt werden. Die Sachen sollten nicht beschädigt oder beschmutzt sein, sonst gehen sie im Preis runter. Man bekommt dann einen Warengutschein im Wert des Gegenstandes. Den Gutschein kann man dann im Shop einlösen. Wenn der Preis dem Kunden zu teuer ist, kann auch verhandelt werden. Am meisten sind Spielzeuge wie Brettspiele und Bücher gefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen