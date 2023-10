Dieb greift in Donauwörther Hotel in eine Handtasche

Eine unbekannte Person hat in einem Hotel in der Donauwörther Parkstadt Geld gestohlen. Helfen Videoaufnahmen der Polizei?

In einem Hotel in der Donauwörther Parkstadt hat eine unbekannte Person bei einem Diebstahl ordentlich Beute gemacht. Dies passierte laut Polizei bereits am Donnerstag, 5. Oktober, wurde aber erst am vergangenen Mittwoch angezeigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat um 19.10 Uhr der Dieb das Gebäude in der Sternschanzenstraße und nahm aus einer nahe der Rezeption abgestellten Handtasche mehrere hundert Euro. Nun ermittelt die Polizei. Die wertet aktuell auch Videoaufnahmen aus und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)