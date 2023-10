Dieb klaut Rucksack in Donauwörther Café

Ein Unbekannter stiehlt in einem Café einen Rucksack, in dem sich mehrere Wertsachen befinden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannter Dieb hat am Dienstag zwischen 13.15 Uhr und 16.50 Uhr in einem Café in der Bahnhofstraße den schwarzen Rucksack einer 33-jährigen Frau gestohlen. In diesem befanden sich laut Polizei eine schwarze Geldbörse, Dokumente sowie Wohnungs- und Autoschlüssel. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)