Dieb stiehlt 140 Pfandflaschen aus der Musikschule

In Donauwörth passiert ein ungewöhnlicher Diebstahl. Wer hat die Täter gesehen?

Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei aus Donauwörth. Unbekannte haben bereits am 29. oder 30. Juni aus dem Eingangsbereich der Städtischen Musikschule in der Jennisgasse eine größere Menge Pfandflaschen gestohlen. Der Eingang war der Polizei zufolge in besagter Zeit geöffnet. Die Flaschen lagerten dort. Die Täter nahmen 140 Stück mit, woraus sich ein Schaden von 35 Euro ergibt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Diebstahls. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)