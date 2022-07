Donauwörth

vor 32 Min.

Dieb stiehlt Geldbeutel aus einem Einkaufswagen

Die Kundin eines Supermarkts hatte ihre offene Handtasche in einem Einkaufswagen stehen. Diese Gelegenheit packte ein Dieb beim Schopf.

Eine 51-jährige Donauwörtherin wurde am Samstag gegen 15 Uhr in einem Donauwörther Supermarkt in der Berger Vorstadt Opfer eines Diebes. Nach Angaben der Polizei stahl ein bislang unbekannter Täter aus ihrer Tasche, die offen im Einkaufswagen lag, den Geldbeutel. Um Schlimmeres zu verhindern, wurde die Kreditkarte sofort gesperrt. (AZ)

