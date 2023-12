Dieb stiehlt Geldbeutel einer Rentnerin aus Arztpraxis

Ein Unbekannter beklaut in einer Donauwörther Arztpraxis eine Rentnerin. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine 71-Jährige ist am Montag Opfer eines Diebstahls in Donauwörth geworden. Wie die Polizei berichtet, war die Rentnerin am Vormittag in einer Arztpraxis in der Kapellstraße. Zwischen 9.40 Uhr bis 10 Uhr stand die Handtasche der Frau im Wartezimmer der Praxis. Daraus entwendete ein bislang Unbekannter den Geldbeutel.

Neben diversen Ausweisdokumenten befanden sich auch 130 Euro Bargeld in der schwarzen Börse. Zeugenaussagen zufolge befanden sich zum Tatzeitpunkt mehrere Patienten in dem Wartezimmer. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Diebstahl auf. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

