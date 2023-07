Dieb stiehlt Geldbeutel mit 300 Euro aus einem Auto

Ein Unbekannter hat in Donauwörth leichte Beute gemacht. Er stahl aus einem unversperrten Pkw eine Geldbörse.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Donauwörth einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, lag das Portemonnaie in einem schwarzen Mercedes, der unversperrt zwischen 21 und 21.30 Uhr in der Artur-Proeller-Straße vor einem Hotel stand. Als der Besitzer, 24, zurückkam, war die Geldbörse weg. Die konnte wenig später in einem angrenzenden Garten gefunden werden. Der Inhalt - rund 300 Euro - war verschwunden. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)