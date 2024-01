Dieb stiehlt Handtasche aus Auto auf Parkplatz von Kaufland

In Donauwörth hat ein Unbekannter eine günstige Gelegenheit zu einem Diebstahl genutzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth einen günstigen Moment für eine Straftat genutzt. Der Dieb stahl aus einem Auto einen Geldbeutel.

Dies geschah laut Polizei am Donnerstag um etwa 10 Uhr. Opfer war eine 73-Jährige, die nach dem Besuch des Geschäfts ihren Einkaufswagen zur Sammelstelle zurückbrachte. Dabei ließ die Rentnerin ihren Pkw wahrscheinlich unversperrt. In diesem lag die Handtasche der Frau. Als sie zu ihrem weißen Wagen der Marke Hyundai zurückkehrte, war die Tasche verschwunden. In dieser befand sich unter anderem eine Geldbörse. Inhalt: rund 50 Euro Bares, Dokumente und Ausweispapiere.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)