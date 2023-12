Dieb stiehlt Rucksäcke aus Kellerabteil

Der Bestohlene hat den unbekannten Mann noch beobachtet. Wer kann Hinweise geben?

Am Mittwoch um 11 Uhr ging ein bislang unbekannter Täter in den unversperrten Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Adalbert-Stifter-Weg in Donauwörth und nahm dort zwei Rucksäcke mit. Wie die Polizei mitteilt, hat der bestohlene Anwohner den Täter beim Verlassen des Gebäudes noch beobachtet. Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Beim Diebesgut handelt es sich um einen grünen Wanderrucksack sowie einen schwarzen Rucksack mit einem großen roten Kreuz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)