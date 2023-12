Dieb stiehlt Tourenrand am Krankenhaus

Das Rad hat einen Wert von rund 300 Euro. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Ein Fahrraddieb war am Zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr am Donauwörther Krankenhaus (Neudegger Allee 6) aktiv. Wie die Polizei mitteilt, hat der Unbekannte das blau-silberfarbene Tourenrad gestohlen, das dort versperrt am Fahrradabstellplatz gestanden hat. Der Beuteschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)