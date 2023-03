Dieb zahlt mit gestohlener EC-Karte bei Schnellimbiss in Donauwörth

Ein Unbekannter stiehlt die Geldbörse eines Rentners in Donauwörth. Danach geht er damit in einem Fast-Food-Restaurant essen.

Ein Dieb hat in Donauwörth den Geldbeutel eines Rentners gestohlen und damit gleich mehrfach in einem Schnellimbiss bezahlt. Wie die Polizei berichtet, wurde der 89-Jährige am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr in der Donau-Meile in der Dillinger Straße das Opfer. Der Täter öffnete dabei unbemerkt den Reißverschluss der Herrenhandtasche des Seniors und nahm die Geldbörse heraus. Darin befanden sich der Schwerbehindertenausweis des Mannes, diverse Ausweisdokumente sowie 460 Euro in bar.

Nach dem Diebstahl bezahlte der Unbekannte dreimal mit der EC-Karte des 89-Jährigen die Essensrechnung bei einem Imbiss an der Westspange. Die Polizei sorgte für eine sofortige Sperrung der Karte und nahm sämtliche Seriennummern der Dokumente in den polizeilichen Fahndungsdatenbestand auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion in Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

