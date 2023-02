Diebe bedienen sich in Baumarkt und werfen ihre Beute über den Zaun

Polizisten finden einen Beutel, der sie stutzig macht. Als sich nachsehen, entdecken sie gestohlene Waren. Wer kann Hinweise geben?

Eine aufmerksame Streifenbesatzung der Donauwörther Polizei bemerkte am Samstag gegen 15.20 Uhr einen prall gefüllten, camouflagefarbenen Turnbeutel. Er lag auf dem Kiesstreifen neben der Ausfädelspur der B 16 in Fahrtrichtung Kreisverkehr in Höhe des dortigen Baumarkts. Bei der ersten Sichtung des verknoteten Beutels fanden die Beamten als Inhalt mehrere neuwertige Gartengeräte und Zubehör. Eine anschließende genauere Überprüfung der Gegenstände mit einem Mitarbeiter des Baumarktes ergab, dass alle diese Artikel im Markt erhältlich sind. Unter anderem befanden sich in dem Behältnis ein Akku, der im Markt in einer verschlossenen Vitrine in der dortigen Abteilung aufbewahrt wird. Der Gesamtwert der Ware beläuft sich auf 440 Euro. Offensichtlich hatten der oder die Täter die insgesamt zwölf Artikel im Baumarkt in den Beutel eingepackt und diesen dann im Anschluss über den Zaun des dortigen Freigeländes geworfen. Von dort hätte der Beutel vermutlich abgeholt werden sollen. Die Polizei aber war schneller. Aufgrund der Beschaffenheit des Beutels wird davon ausgegangen, dass dieser noch nicht lang hinter dem Zaun lag. Der oder die Täter konnten vor Ort nicht ermittelt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Donauwörth, Telefon 0906/706670, melden. (AZ)