Diebe gehen auf Schulbaustelle mit brachialer Gewalt vor

Unbekannte dringen in den Rohbau der Heilig-Kreuz-Schule ein und erbeuten Kabel und Kabeltrommeln.

Ungebetene Besucher machten sich auf der Baustelle der Heilig-Kreuz-Schule in Donauwörth zu schaffen und entwendeten Kabel und Kabeltrommeln im Wert von 4000 Euro. Laut Polizei warn die Diebe im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, am Werk. Die bislang Unbekannten drangen in den Rohbau ein, öffneten mit brachialer Gewalt eine Bautüre und fanden im Innenraum die Beutegegenstände. Ermittlungsbeamte der Inspektion Donauwörth sicherten Spuren und leiteten ein Strafverfahren ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)