Diebe in Seniorenheimen in Donauwörth unterwegs

In zwei Seniorenheimen in Donauwörth kommt es zu Diebstählen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Diebe haben in zwei Seniorenheimen in Donauwörth zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, nahm am Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr eine unbekannte Person eine rote Stofftasche einer 73-Jährigen aus dem BRK-Heim in der Jenisgasse mit. Darin befand sich ein Smartphone der Marke Wiko. Die Beute hat einen Wert von etwa 150 Euro.

Bereits Anfang des Monats stahl ein Unbekannter einer 90-Jährigen im Bürgerspital eine Kette sowie eine Armbanduhr aus einem unversperrten Zimmer. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf schätzungsweise 300 Euro. Den aktuellen Ermittlungen zufolge ist ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten auszuschließen. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch