Diebe nutzen Training und machen Beute in der Stauferhalle

Unbekannte entwendeten in den Umkleideräumen Gegenstände im Wert von 4000 Euro.

Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen am Montagabend in der Zeit von 19 bis 19.30 Uhr während eines Fußballtrainings Jugendlicher in die unversperrten Umkleideräume der Donauwörther Stauferhalle an der Neudegger Allee ein. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten sie dort Taschen und Kleidung und nahmen daraus diverse persönliche Gegenstände mit. Entwendet wurden unter anderem fünf hochwertige Smartphones der Firmen Apple und Samsung, eine Powerbank sowie eine Echtschmuck-Kette und Bargeld. Der momentan bekannte Diebstahlschaden beläuft sich auf mindestens 4000 Euro. Beamte der Donauwörther Inspektion schrieben die Seriennummern der Geräte zur polizeilichen Fahndung aus und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Wer relevante Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)