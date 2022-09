Diebe schlagen an Schul-Baustelle in Donauwörth zu

In Donauwörth sind Diebe in eine Baustelle bei Heilig Kreuz eingedrungen und haben sowohl Schaden angerichtet als auch mehrere Dinge gestohlen.

Unbekannte haben in Donauwörth zwischen 16. und 19. September Baumaterial von der Baustelle an der Heillig-Kreuz-Realschule gestohlen. Der oder die Täter waren offenbar über einen Bauzaun eingestiegen. Im Anschluss beschädigten sie eine neu eingesetzte Fensterscheibe und stahlen zwei Brandschutzklappen sowie etwa 300 Meter Brandschutz-Kupferkabel. Laut Polizei Donauwörth entstand dabei ein Schaden von etwa 1100 Euro. Das Diebesgut hatte zusätzlich einen Wert von rund 1000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)