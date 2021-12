Donauwörth

Diebe schrauben vier Räder von Lkw in Donauwörth ab

Unbekannte haben von einem Lkw in Donauwörth nicht nur Räder gestohlen, sondern auch Sprit abgezapft.

Unbekannte machen sich an einem Lastwagen im Gewerbegebiet an der Südspange in Donauwörth zu schaffen. Der Schaden ist hoch.

Einen ebenso ungewöhnlichen wie dreisten Diebstahl meldet die Polizei aus Donauwörth. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, von einem Lastwagen, der im Gewerbegebiet an der Südspange (B16) geparkt war, vier Räder abmontiert und mitgenommen. Der Schaden ist hoch. Konkret schraubten die Täter alle vier Hinterräder der Sattenzugmaschine ab. Auf die Felgen war erst einige Tage zuvor eine neue Zwillingsbereifung samt Muttern und Sensoren gezogen worden. Die Beute hat deshalb einen Wert von etwa 12.000 Euro. Die Täter zapfen auch Diesel aus dem Tank ab Damit nicht genug: Die Diebe zapften auch etwa 400 Liter Diesel aus dem Tank des 40-Tonners ab, der vor einem Fahrzeugtelegeschäft in der Ludwig-Auer-Straße abgestellt war. Im Umfeld des Lkw waren zwei weitere Laster geparkt. An diesen stellte die Polizei ebenfalls eine Dieselspur auf der Fahrbahn fest. Ob auch hier Kraftstoff abgepumpt wurde, muss noch ermittelt werden. Jedenfalls entstand weiterer Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Beamte untersuchten vor Ort mehrere Spurenträger. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ) Lesen Sie dazu auch Donauwörth Plus Betonpumpen-Lkw in Donauwörth geklaut: Haftstrafe

