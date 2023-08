Diebe stehlen Geld aus Eisdiele in Donauwörth

Mit einem geschickten Ablenkungsmanöver bestehlen zwei Männer eine Eisdiele in Donauwörth. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei Männer haben Geld aus einer Eisdiele in Donauwörth gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ließ sich einer der beiden Männer am Donnerstag um 16 Uhr in einer Eisdiele in der Kernstadt verschiedene Speiseeissorten erklären. Währenddessen griff ein Komplize hinter die Theke.

Er entwendete Bargeld in einer Höhe von mehreren hundert Euro. Beide Männer entfernten sich anschließend zu Fuß. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen ein Ermittlungsverfahren auf. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Einer der beiden Männer ist schätzungsweise etwa 30 Jahre alt und hat einen dunkleren Teint. Er ist auffallend dünn, hat ein hageres Gesicht, eine sehr lange Nase und war schwarz gekleidet. Er trug einen Stoffbeutel mit sich und sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent.

Der zweite Mann ist auch ungefähr 30 Jahre alt, deutlich kleiner und hat eine stämmige Figur. Er trug ein hellblaues T-Shirt und eine kurze Hose. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei zu melden. (AZ)

