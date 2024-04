Diebe stehlen Tisch und Stühle eines Lokals

Das Mobiliar war mit einer Kette gesichert. Nun ermittelt die Polizei. Wer kann Hinweise geben?

Ein Lokal in der Donauwörther Sonnenstraße bekam in der Zeit zwischen Freitag gegen Mitternacht und Damstag, 8 Uhr, ungebetenen Besuch. Wie die Polizei mitteilt, stahlen Diebe dort im Bereich der Freischankfläche einen Tisch, ein Tischgestell sowie mehrere Stühle. Sie mussten dazu die Kette aufbrechen, mit der das Mobiliar gesichert war. Die Polizei Donauwörth leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Der Wert der Gegenstände beträgt rund 2000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)